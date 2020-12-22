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Para iadesi yok! Kritik uyarı geldi

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 11:55 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 12:05

Herkesi çok yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. O paralar geri alınamaz. Satın almadan bir kez daha düşünün. Yılbaşı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için yapılan uyarıda tüketiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Tüketici dernekleri, yılbaşı tatiliyle ilgili yayınlanan ilan ve duyuruların mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, yasak olan partiler ve eğlence organizasyonları için ödenecek ücretlerin geri alınamayabileceği konusunda uyardı.


Koronavirüs salgını nedeni ile yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar ise 4 günlük tatil planı yapmaya başladı. Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler için ise çok önemli bir uyarı geldi. 
 
 
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma  yasağının uygulanacak olmasının yaklaşık 9 aydır kısıtlamalardan bunalan bazı  tüketicileri yeni arayışlara yönelttiğini söyledi.
 
Tüketicilerin arayışlarını fırsat bilen bazı turistik işletme ve  acentelerin tüketicilere yönelik "canlı müzikle yılbaşı balosu", "4 gün, 3 gece  tatil" gibi ilanlarla müşteri topladığını anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
 "Bu konunun haber olması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın dün  yayınladığı genelgeye göre, turistik tesis ve otellerde canlı müzikli balo,  eğlence, toplantı ve benzeri faaliyetler yasak. Yani bu yılbaşında otel ve  konaklama tesislerinin kutlama programı icra etmelerine, eğlence düzenlenmesine  kesinlikle izin edilmeyecek. Üstelik saat 22.00'den sonra otellerin  restoranlarında veya salonlarında kayıttan dahi müzik yayınlanamayacak."
 
Ağaoğlu, otel ve konaklama tesislerinin yılbaşında yemekli-müzikli  kutlama ve eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam  faaliyetlerinde bulunduğunu, yasak olduğunu görmezden gelerek aldatıcı ilan ve  reklamlarla tüketicileri cezbettiğini ve rezervasyon yapabildiğini anlattı.
 
Yanıltıcı ilanların cezası olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, bu duyuruların  Reklam Kurulu'na şikayet edilmesi çağrısında bulundu.
 
 Yurt dışı paketlerine dikkat
 
Aydın Ağaoğlu, bazı sözde turizm acentelerinin ise başta Bulgaristan  olmak üzere yurt dışı tatil programlarıyla tüketicileri kandırdığını iddia etti.
 
Söz konusu ülkelerde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmayacağının  belli dahi olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şu uyarılarda bulundu:
 
"Tüketiciler çok dikkatli olmalı, gerek kendilerinin sağlıkları,  gerekse dolandırılmamak için hem yurt içi hem de yurt dışına dair ilanlara  aldanıp, rezervasyona para ödememeli. Seyahat ve tatil organizasyonu  yaptıracakları acentelerin TÜRSAB üyesi olup olmadıkları sorgulanmalı. Yılbaşı  programı nedeniyle mağduriyet yaşadıkları takdirde 4 Ocak 2021'den itibaren 11  bin 330 liraya kadar olan çekişmelerinde tüketici hakem heyetlerine başvurmalı.  Tüketici Bilgi Sistemi kullanılarak elektronik ortamda başvuru yapılabilir."
 
"Korsan eğlence organizasyonlarına aldanmayın"
 
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yılbaşında tüm  organizasyonların yasak olduğunu belirterek, tüketicilerin bunun bilincinde  olması gerektiğini vurguladı.
 
Sadece otel ve konaklama tesislerinde değil başka işletme ve  şahısların da bu süreçte karlı çıkmayı amaçladığını dile getiren Küçük, "Kurumsal  olmayan işletmeler veya şahıslar tarafından korsan organizasyonlar  düzenleneceğine dair sosyal medyada duyurular yapılıyor. Tüketicilerimiz yasak  olan ve dolayısıyla gerçekleşmesi çok mümkün olmayan bu organizasyonlar için  kesinlikle para havalesi veya EFT yapmasın." diye konuştu.
 
Küçük, otellerde eğlencelerin yasak olduğuna dair duyurunun dün  İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldığını kaydederek, "Dolayısıyla daha önce  organizasyon için ödeme yapan tüketiciler iade veya indirim talep edebilir. Varsa  daha önce yapılan ödemeye ilişkin dekont veya fiş mutlaka saklanmalı. Bu dekontla  otelden talepte bulunulabilir." açıklamasında bulundu.
 
  
 

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