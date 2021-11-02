Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var, emekliler, ek geliri olmayanlar ve çalışmayanlar alıyor

Para iadesi hakkı bulunuyor. 5 yıl içerisinde 'düzeltme dilekçesi' ile başvuru yapmak gerekiyor. Para iadesinden emekliler, ek geliri olmayanlar ve geliri olmadığını belgeleyenler yararlanıyor. Emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım itibarı ile başladı. Emekliler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muaf olduğu halde ödeme yapanlara ise paraları iade ediliyor.

Paralar iade ediliyor. 5 yıl içierisnde başvuranlar alıyor. Emekli, ek geliri olmayan, çalışmayan ve daha pek çok kişiyi kapsıyor. Muaf oldukları halde ödeme yapanlar düzeltme talep etmeleri durumunda emlak vergisi için ödedikleri parayı geri alabiliyorlar.

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri dün başladı. Gayrimenkul sahipleri "emlak, kira gelir, değer artış kazancı, çevre temizlik" vergisi ödüyor. Emlak vergisinde ödeme, muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini doğrudan ilgilendirirken, ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor. Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

Kimler emlak vergisi mükellefidir?

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.

Emlak vergisi beyanı kaç yılda bir veriliyor, ödemeler ne zaman yapılıyor? Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre mülkü, genişliği, türüne göre değişen emlak vergisi birinci taksit ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor. 2021'de konut satın alan vergisini aynı yıl mı ödemeye başlıyor? Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar. 2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıl taksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihinin geçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınan mülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçe belediyesine beyanda bulunulması gerekiyor. Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor? Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut için geçerli. İşyeri ya da diğer mülkler için söz konusu değil. Bu yıl emekli olanlar emlak vergisini yatırıyor mu? Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde olan emekliler gelecek yıl itibariye vergiden muaf olacak. Emekli olup iki evi olan emlak vergisi öder mi? Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.