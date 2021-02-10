Para desteği yapılıyor! Zam geldi, aylık 914 TL

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı. Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Başvuranlar yararlanıyor. Başvuru yapanlara ‘başvuru alındı’ belgesi veriliyor ve başvurular en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Nüfusu 83.6 milyon olan Türkiye’deki engelli vatandaşların sayısı ise 10 milyona yakın. Devlet, engelli vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak için sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor.

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Zam yapıldı. Ocak ayından itibaren ödenen ücret 914 TL'ye çıkarıldı. 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 609.61 lira ile 914 lira arasında aylık ödeme yapılıyor.

Orana göre

Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yeni yıl zamlarıyla birlikte 1 Ocak 2021’den itibaren 30 Haziran 2021’e kadar her ay 609.61 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ise her ay 914.41 lira ödeniyor. 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olanlara bu maaş veriliyor.

Kimler yararlanır?

Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az (2021 yılı için 852.53 lira) olan engelliler yararlanıyor.

Sosyal zamlar ne kadar oldu?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2020’nin ikinci yarısında aylık 851 lira yardım yapıldı. Bu tutar ocak itibarıyla 913 liraya (üç aylık 2.739 lira) çıktı.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 567 liradan 608 liraya yükseldi.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 567 liradan 608 liraya çıktı.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.315 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.504 lira; yüzde 55’in üzerinde olanlara ise 1. 675 lira ödenecek.

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.

Başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmanız için ikametgahın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na dilekçe ve nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor.

Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmiyor.

Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi veriliyor.

Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor. (Posta)