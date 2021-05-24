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Para desteği! Ödemeler bugün başladı, Hemen kontrol edin

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 12:00

Nakdi destek ödemeleri ile ilgili Bakan Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. 2.7 milyon vatandaşın yararlandığı para desteği ödemeleri bugün başladı. Mayıs ayına ilişkin destek ödemeleri 277 milyon TL olarak belirlendi. Nakdi destek ödemelerinden kronik hastalığı bulunan vatandaşlar da yararlanıyor. Destek ödemeleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.


Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
 
Bakan Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
 
İhtiyaç sahibi ailelere destek
 
Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.
 
Kronik rahatsızlığı olan 2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım
 
Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.
 
Ödemeler bugün başlıyor
 
Bakan Yanık, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mayıs 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında.

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