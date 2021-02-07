Para desteği ile ilgili son dakika açıklaması!

Yüz binlerce vatandaş destek ödemesi yapılmasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan nakit destek müjdesini vermişti. destek ödemeleri ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata geçirdikleri desteklere, e-Devlet üzerinden kolay erişimi mümkün hale getirdiklerini açıkladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde salgın döneminde vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik birçok desteği hayata geçirdiklerini bildirdi.
"Bu destekler ile diğer kamu hizmetlerini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, e-Devlet kapısından kolayca ulaşılabilir kıldık." ifadelerini kullanan Oktay, "Dijital Türkiye Salgın Döneminde e-Devlet" başlıklı grafiğe de yer verdi.
İki bölümden oluşan grafiğin "Vatandaşa Sunulan Hizmetler" başlıklı bölümüne göre, vatandaşlar Kovid-19 aşılanma durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Aşılanan kişi sayısı 5 Şubat itibarıyla 2 milyon 554 bin 222.
Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşınıp taşınmadığının güvenli şekilde paylaşılmasına yarayan HES kodu ise, e-Devlet ve HES Mobil üzerinden 66 milyon 254 bin 113 kez üretildi.
Salgın döneminde vatandaşlar, SGK'ye olan prim borçlarını da e-Devlet üzerinden yapılandırabiliyor.
Bu doğrultuda e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 243 bin 258, yapılandırılan borcun miktarı ise 3 milyar 672 milyon 699 bin 191 liraya ulaştı.
Vatandaşların salgın sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında e-Devlet aracılığıyla yaptığı destek başvurularının ardından 2 milyon 56 bin 442 kişiye destek ödemesi yapıldı.
Grafiğin ikinci bölümünde yer alan "İş Dünyasına Sunulan Hizmetler" başlığındaki verilere göre de salgın sürecinde basit usule tabi vergi mükellefleri ve vergiden muaf esnaf ve sanatkarlara sağlanan hibe desteği için e-Devlet üzerinden 1 milyon 476 bin 616, kira konusundaki hibe desteği için 812 bin 207 başvuru yapıldı.
Salgın döneminde lokanta ve kafelere sağlanacak ciro desteği başvuruları da bu ay içinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.
EN AZ 2 BİN LİRA
Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'ciro kaybı desteği' tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
KDV BEYANI ESAS ALINACAK
Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek 'ciro kaybı desteğine' ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.
Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.
Bir defada ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla geçen yılki ciroların 2019'dakine göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.
Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla geçen yılki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.
Fazla, yersiz ödendiği belirlenen ciro kaybı desteği ödemeleri vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Başvuru süresi ve diğer esaslar Ticaret Bakanlığı'nca kısa sürede duyurulacak.
SERBEST BÖLGELERE İSTİHDAM DESTEĞİ
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan serbest bölgelerde istihdam desteğinden faydalanma koşulları da esnetildi.
Karar, enerjiden medikal sanayine, otomotivden kimya sanayine kadar yüksek ve orta-yüksek düzeyde teknoloji üretimi ve ihracat gerçekleştiren serbest bölge firmalarını kapsıyor. Düzenlemeyle serbest bölgelerdeki ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düşürüldü.
Uygulanan stopaj istisnası ve istihdam destekleri için aranan ihracat şartı yüzde 80 olarak uygulanacak. Geçen yıl ticaret hacmi 22 milyar liraya ulaşan 18 serbest bölgedeki firmaların ürünlerinin yüzde 85'ini yurtdışına satma imkânı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlandı.
Serbest bölgelerden yapılan ihracat toplam satışların yüzde 62'ini oluşturuyor. Bu oran kıymetli eşya lojistiği işlemleri (altın ithalatı) hariç tutulduğunda yüzde 70'e ulaşıyor. (Sabah)
CİRA KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.
Ciro kaybı desteğinden 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.
Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.