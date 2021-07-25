Para desteği! Hepsi alıyor... Yaşlı, engelli, öğrenci, ihtiyaç sahibi aileler...

Milyonlarca kişiye devlet desteği! Maddi yardıma ihtiyacı olan aileler de, öğrenciler de engelliler de alıyor. 7 milyon aileye 10.6 milyar lira, 2.6 milyon öğrenciye 730 milyon lira destek sağlandı. Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardım yapıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Yaşlı, engelli, öğrenci çok sayıda kişi bu desteklerden faydalanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, salgının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10.6 milyar lira destek sağlandı. 2020'de toplam 2.6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım ulaştırıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 ek kaynak aktarıldı.

Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardım yapıldı.