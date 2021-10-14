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Para desteği! Geri ödemesiz 200 bin lira, başvuran alıyor

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 10:36 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 10:36

Hibe desteği ile ilgili son dakika gelişmesi! Karşılıksız 200 bin lira destek sağlanacak. Başvuran gençler yararlanacak. Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak.


200 bin lira karşılıksız olarak verilecek. Büyük fırsat. Detaylar netleşti. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim  Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için  açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Bu  kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve  sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı  açıldı.
 
Söz konusu çağrı için TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer  Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğiyle BİGG GARAJ Girişimcilik  Destekleme Programı uygulanacak. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe  desteği için ilk tematik başvurular alınmaya başlandı.
 
BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı  girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm  mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO GARAJ tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.
 
Akıllı ulaşımdan sürdürülebilir tarıma kadar projeler desteklenecek
 
Projede, "İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik", "Karbon Salımı  ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar",  "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı", "Yeşil  ve Sürdürülebilir Tarım", "Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım",  "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" gibi tematik alanlar yer alıyor.
 
Başvuru yapacak kişilerin, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek  lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olması, daha önce  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512  Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi  itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması şartlarını  sağlaması gerekiyor.
 
Teknoloji tabanlı ve inovasyon içeren projelerini gerçekleştirmek ve  200 bin liralık yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destekle kendi şirketini kurmak  isteyen girişimci öğrenciler başvuru için gerekli şartlara ve bilgiye  "https://etugaraj.org/" adresinden ulaşılabiliyor. Program kapsamında son  başvurular yarın alınacak.
 
 TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında 2015 yılından bugüne kadar, 20 ilde  800 kişi girişimcilik eğitimlerine, 450 girişimci mentorluk desteklerine katıldı.  Katılanlar arasında 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 milyon lira  geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.
 
  
 
 
 
 

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