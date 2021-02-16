16 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.570 0.46 EURO 8,4330 -0.26
USD 6,9300 -0.49 ALTIN 405,150 -0.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Para cezası uygulanıyor! Flaş karar

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 14:00 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 14:00

Herkesi çok yakından ilgilendiren karar. Yargıtay'ın emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yapmayan ceza öder. Koronavirüs sürecinde hayatımıza giren maske kullanım zorunluluğu ile ilgili kararda para cezası verilmesine hükmedildi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, salgınla mücadele kapsamındaki idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.


Yargıtay 19. Ceza Dairesinin,  "maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi"ne ilişkin 14  Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de  itiraz etti.
 
İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.  maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi.
 
İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de  verdiği kararını kaldırdı.
 
Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca  değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Daire, benzer dosyalarda verdiği aynı  yöndeki diğer kararlarını da kaldırdı.
 
Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının  önünü açıldı.
 
 Süreç
 
Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para  cezasına çarptırılmış, itiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince iptal  edilmişti.
 
Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay  19. Ceza Dairesine gelmişti.
 
Bakanlığın başvurusunu kabul eden Daire, sulh ceza mahkemesi kararını  14 Aralık 2020'de bozmuştu.
 
Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda "maske takma tedbiri veya  yükümlülüğü"nün bulunmadığına işaret edilmişti. Bu eylem nedeniyle Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı sonucuna varılan kararda,  maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "emre aykırı  davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceğine karar verilmişti.
 
  
 

ETİKETLER

ceza para cezası maske maske cezası maske kararı maske para cezası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.