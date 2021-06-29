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Para, altın, döviz... Hepsini kapsıyor! Yarın son gün

AA |  29 Haziran 2021 Salı - 12:48 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 12:48

Yüz binler için büyük fırsat! Yarın sona eriyor. 3 ay detayı bulunuyor. Ödeme yapılmayacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına yarın mesai bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek.


Para, döviz, altın ve menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsıyor.  Hiçbir inceleme ve stopaj kesintisi yapılmayacak. Hem yurt dışında hem de yurt  içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter  kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye  piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan  Varlık Barışı düzenlemesine başvurularda süre azaldı.
 
Bu kapsamda, yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran mesai bitimine  kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler,  bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde  bulunmayacak.
 
Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve  vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 
Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde  Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir  hesaba transfer edilmesi gerekecek.
 
Öte yandan, söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya  finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde  kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında  kullanılabilecek. Böylelikle borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için  Türkiye'ye getirme şartı aranmayacak.
 
Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi
 
Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.
 
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran gece  yarısına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi  dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.
 
Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme  kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi  itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10'uncu  ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde  hükümlerinden faydalanılabilecek.
 
Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara  gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk  lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak.
 
Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri  esas alınacak.
 

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