25 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
6°C / 4°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem!

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 21:11 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 22:23

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni  Gine'de, merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre  güney batısı olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 35  kilometre altında meydana gelen depremin TSİ 20.44'de olduğu kaydedildi.
 
Can kaybı ve maddi hasar konusunda henüz bilgi verilmedi.
 
ABD Pasifik Tsunami Alarm Merkezinden (PTWC) yapılan açıklamada ise  depremin karada olması sebebiyle herhangi bir dev dalga oluşmasının beklenmediği  ve tsunami alarmı verilmediği belirtildi.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.