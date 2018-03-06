Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Artçı depremlerin devam ettiği bölgede 5,1 ve 5 olan iki deprem daha yaşandığı belirtildi.

Depremin meydana geldiği bölgede nüfus yoğunluğunun az olduğu kaydedildi.

Porgera şehrine 89 kilometre mesafede 25 Şubat'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.