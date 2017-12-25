Papa'nın yeni yıl mesajı: Ortadoğu'nun iki devletli bir çözüme ihtiyacı var

Papa Françis'in yayınladığı yeni yıl mesajının gündeminde ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıdığını açıklamasıyla karışan Ortadoğu vardı. Papa yeni yılda bölgede iki devletli bir çözüm yolu için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladığı 6 Aralık tarihinden itibaren bölgede tansiyon yüksek.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstercilere uyguladığı muameleye dünyadan sürekli tepki geliyor.

Bu kez Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françis Ortadoğu'nun iki devletli bir çözüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Papa bunun için yeni yıl mesajında bir çağrı yaptı.

Papa çağrısında "Diyaloğa devam etme isteğinin taraflar arasında hakim olması ve uluslararası alanda kabul görmüş sınırlar içerisinde iki devletin barış içinde birarada olacağı bir çözüme ulaşılması için dua edelim" dedi.