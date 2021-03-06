Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor. Papa, burada Kur'an-ı Kerim dinledi.

Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa’nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Papa’nın ülkenin güneyindeki antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Franciscus, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Papa, dün Bağdat’taki konuşmasında "Irak’a hac için geldim." demişti.

Papa Franciscus, dün ayrıca 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.