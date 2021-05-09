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Papa'dan flaş Kudüs açıklaması

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 16:05 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 16:05

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle endişesini dile getirdi.


Papa, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin  penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında Kudüs'teki gelişmelere  değindi.
 
Katoliklerin ruhani lideri, Kudüs'ün şiddetin olmadığı bir buluşma  yeri olması için dua ettiğini söyleyerek "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir  endişeyle takip ediyorum." dedi.
Papa, "Kutsal şehrin çok dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı  duyulması ve kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çözümler aramaya davet  ediyorum. Şiddet sadece şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum."  ifadelerini kullandı.
 
 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan  Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail  polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi  tırmandırıyor.
 
İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki  cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
 
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205  Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
 
İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi  yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve  çocukların da olduğunu açıklamıştı.
 
Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan  cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi  yaralamıştı.
 
  
 

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