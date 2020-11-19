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Papa çift tıkladı, ortalık karıştı!

19 Kasım 2020 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 10:00

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun resmi Instagram hesabından Brezilyalı seksi bir modelin beğenilmesi büyük sansasyon yarattı. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan, olaya ilişkin iç soruşturulma başlatıldığını duyurdu.


Brezilyalı ünlü model Natalia Garibotto, tribün lideri kıyafetleriyle çekilen fotoğrafının Papa'nın Instagram tarafından teyit edilen hesabından beğenildiğini doğruladı.
 
Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.
 
'Gizemli' olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
 
Catholic Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Papa Françesko'nun sosyal medya hesapları bir ekip tarafından yönetiliyor ve söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatıldı.
 

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