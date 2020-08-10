PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Paok takımının puan durumu ve PAOK kadrosu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Turnuvaya 2. eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın rakibi Yunan kulübü PAOK oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

PAOK puan durumu

PAOK'un kadrosu

Kaleci: Alexandros Paschalakis, Simeon Papadopoulos, Zivko Zivkovic

Savunma: Alves Soares, Matos Cruz, Ingason, Varela, Enea Mihaj, Angel Crespo, Giannoulis, Michailidis

Orta saha: El Kaddouri, Jose Silveira, Pelkas,, Wernbloom, Vierinhia, Diego Biseswar, Schwab, Esiti, Josip Micic, Soares Gomes, Tsiggaras

Forvet: Swiderski, Dimitros Limnios, Chuba Akpom, Tzolis, Leonardo Lime, Miroslav Stoch

Yunanistan ekibinde tanıdık simalar var. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch bu isimlerden bir tanesi. Ayrıca PAOK'un golcüsu Chuba Akpom'un ismi de Beşiktaş ile anılıyordu.

Yunan kulübünün transfermarkt verilerine göre 53.6 milyon Euro değeri bulunuyor.