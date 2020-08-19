PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PAOK BJK maçı şifresiz yayınlanacak!

Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında PAOK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK takımına konuk olacak. PAOK BJK maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PAOK BJK maçı kanalı ve saati...
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaşacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.
PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu mücadelelerini izleyicileriyle buluşturan PAOK-Beşiktaş karşılaşmasını da naklen ekranlarına taşıyacak. Beşiktaş'ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00'den itibaren Kanal D'den naklen yayınlanacak.
BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;
"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."