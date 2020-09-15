Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu mücadelesinde Paok ve Benfica karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Paok ve Benfica karşılaşması öncesi, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Paok Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Paok Benfica hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak?

2018 yılından sonra Paok ve Benfica yine Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tam 4 kez karşı karşıya gelen Paok Benfica arasında yapılan maç, Benfica'nın 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı. Paok Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Paok Benfica maçı canlı mı yayınlanacak?

PAOK BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI MI YAYINLANACAK?

Bu akşam saat 21:00'da başlayacak Paok Benfica karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmuyor.