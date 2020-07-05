Pantene Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, yepyeni bir konseptle sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananlar, bu akşam açıklanacak. Peki, Pantene Altın Kelebek ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pantene Altın Kelebek ödülleri töreni...

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle yepyeni bir konseptle sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananlar, bu akşam açıklanıyor. Peki, Pantene Altın Kelebek ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pantene Altın Kelebek ödül töreni ile ilgili merak edilenler...

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. Sanatçıların teşekkür konuşmaları, bu akşam Kanal D ’de ekrana gelecek. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, ünlü yıldızların sahne şovlarıyla renk kattığı tören, saat 20.00’de başlayacak.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI

Türkiye’nin genç yetenekleri arasından seçilen Pantene Yıldızı Parlayanlar, bu özel konseptte ödüllerine kavuşacak. Işıltılarıyla gözlerimizi kamaştıran, performanslarıyla bizleri etkileyen, her gün kendilerini daha da iyiye dönüştüren Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan; kariyerlerinde önemli bir dönüşüm başlatacak. Gün, en yetenekli isimlerin, başarılarıyla yıldızını parlatanların olacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla ekrana gelecek.

Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu ile gitarist Bilal Karaman ’ın akustik sahne performansı, geceye renk katacak.

Müzik dünyasında 20’nci yılını kutlayan Hande Yener , “Bela” adlı şarkısıyla Pantene Altın Kelebek sahnesinde olacak.

Ebru Gündeş, Pantene Altın Kelebek için “Aşık” şarkısını dansçıları eşliğinde seslendirecek.