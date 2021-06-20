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Pansiyonda rezalet! Her şeyi itiraf ettiler, 3 kadın ve 2 erkek...

DHA |  20 Haziran 2021 Pazar - 23:21 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 23:21

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan pansiyonda fuhuş yapıldığı istihbaratını alan polis, operasyon düzenledi. İşletmeciler Hüseyin T. (60) ve Şenol U. (42) sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyonda fuhuş yapıldığı yönünde istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, Hüseyin T. ve Şenol U.'nun fuhuşa aracılık yaptığı belirlendi. Pansiyona baskın düzenleyen polis; Hüseyin T. ve Şenol U.'nun yanı sıra fuhuş yapan K.S. ve N.Y. ile  Moğolistan uyruklu E.S.'yi gözaltına aldı.
 
Ayrıca yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, çok sayıda cinsel içerikli hap ve 5 bin TL ele geçirildi.
 
İfadelerinde zorla çalıştırıldıklarını söyleyen K.S., N.Y. ve E.S., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
Hüseyin T. ve Şenol U. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece fuhuşa teşvik, yer temini ve zorla fuhuş yaptırma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir Ayvalık istihbarat
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