Pansiyonda rezalet! Her şeyi itiraf ettiler, 3 kadın ve 2 erkek...

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyonda fuhuş yapıldığı yönünde istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, Hüseyin T. ve Şenol U.'nun fuhuşa aracılık yaptığı belirlendi. Pansiyona baskın düzenleyen polis; Hüseyin T. ve Şenol U.'nun yanı sıra fuhuş yapan K.S. ve N.Y. ile Moğolistan uyruklu E.S.'yi gözaltına aldı.

Ayrıca yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, çok sayıda cinsel içerikli hap ve 5 bin TL ele geçirildi.

İfadelerinde zorla çalıştırıldıklarını söyleyen K.S., N.Y. ve E.S., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin T. ve Şenol U. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece fuhuşa teşvik, yer temini ve zorla fuhuş yaptırma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.