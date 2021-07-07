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Pansiyonda taciz iddiası! Çok sayıda delile el koydu
İğrenç olay Antalya’da yaşandı. Yabancı uyruklu Türk vatandaşı genç kadın, tatil için gittiği pansiyondaki 2 çalışan tarafından tacize uğradığını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, çok sayıda delile el koydu.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir pansiyonda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda cinsel saldırı iddiasıyla 2 şüpheli önce gözaltına alındı sonra da serbest bırakıldı.
İddiaya göre, erkek arkadaşı A.E.'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla tatile giden Antalya'da yerleşik yaşayan Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P., gece boyunca dışarıda eğlendikten sonra odasına döndü.