Pankart açtı Fransa Bisiklet Turu’nu dağıttı! Fransa bu kadını arıyor!

Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) cumartesi günü yapılan açılış etabında, açtığı pankart ile 50 bisikletçinin kaza geçirmesine yol açan seyirci aranıyor.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun ilk gününde büyük bir kazaya neden olan kadın, bisikletçilerin düştüğünü gördükten sonra olay yerini terk etti ve halen bulunamadı. Tur organizatöründen yapılan açıklamada, kadın seyirci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada “Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın” ifadeleri yer aldı. Bu yıl, 108’incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris ’te son bulacak.

PANKARTTA YAZAN YAZI

Dünyanın en prestijli bisiklet turunun ilk etabında elindeki pankartla televizyona çıkma isteği taşıyan kadının pankartında "Allez Opi-Omi" mesajı yazıyordu. Mesajın anlamı ise "Haydi dede, büyükanne".

Kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın" ifadeleri yer aldı.

YARIŞI İZLEYEN ANNE, ÇOCUĞUNUN HAYATINI SON ANDA KURTARDI

Kazanın olduğu sırada yolun kenarında belirli bir mesafeden çocuğuyla birlikte yarışı takip eden bir kadın, zincirleme kaza sonucunda bisikletlerin oldukları bölgeye kadar savrulmasında yaptığı hareketle gündem oldu. Elinde telefonuyla yarışı çeken kadın, kaza sonrası yarışçıların ve bisikletlerin önündeki çocuğuna doğru geldiğini fark edip çocuğunu tek eliyle tehlikeden kurtardı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.