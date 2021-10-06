Pandora’dan FETÖ’cü vekil İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen çıktı

- O dönem offshore danışmanlık şirketi olan Trident Trust Company aracılığıyla, evraklarda yazıldığı şekliyle “Moonglade Trust, The” adlı tröste aktarmak üzere Britanya Virjin Adaları merkezli “Scoopton Trading Ltd” adında bir offshore firma kuruldu. Bu firmanın varlıklarının toplamda 110 milyon doları bulacağı belirtildi.

- Evyap Holding’in eski hissedarı ve yöneticisi olan Nebahat İşbilen’in offshore şirketin gerçek sahibi olduğu bilgisi, vekil hissedar olarak atanan Bahamalar merkezli Trident Nominees şirketi üzerinden gizlendi. Şirkete başka bir vergi cenneti olan Guernsey’den de iki direktör atandı.