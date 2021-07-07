Pandemiyi fırsata çevirdiler! Aldıkları ücret dudak uçuklatıyor

Pandemiyi fırsata çevirdiler. Toplu taşımalara talep azalınca harekete geçtiler. Suç olduğu için araçlara 6 bin 700, yolculara ise 446 TL cezası var. Artık sadece şehir içinde değil, şehir dışına da yolcu taşıyorlar. Rezervasyonsuz çalışmıyorlar, fiyat tarifeleri ise dudak uçuklatıyor.

Antalya'dan Muğla 'ya, İzmir 'den Rize 'ye… Korsan taksiler artık işi büyüttü. Şehirler arası yolcu taşımaya başladı. Fiyatlar araca, gidilecek yere, kullanılan güzergaha göre, farklılık gösteriyor. rezervasyonsuz yolcu kabul edilmiyor.

FERİBOTLA MARMARİS BİN 800 TL

“Muğla Marmaris'e gideceğiz de, ne kadara götürürsünüz acaba? Osmangazi 'den mi gideceksiniz feribotla mı? Osmangazi'den geçersek ne oluyor? Ekstra 500 TL otoban ücreti oluyor, feribotla geçerseniz bin 800 liraya bırakabilirim.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ARAMA MOTORLARI

Şehiriçi korsan taksilere alışmıştık artık durum farklı bir boyut kazandı. korsan taksiler şehirlerarası da yolcu taşımaya başladı. Arama motorlarına korsan taksi yazdığınızda liste liste isim isim sayfalar çıkıyor. biz de bir kaçını arayacağız bakalım fiyatlar nasıl?

Alo merhabalar. Bir tatil planlaması yapıyoruz da Çeşme'ye gitmeyi düşünüyoruz. Nereden gidilecek? İstanbul 'dan gidilecek. 2 bin TL…

Bayramda memlekete gitmeyi düşünüyorum. İstanbul'dan Rize. 3 bin lira.

REZERVASYONSUZ YOLCU ALMIYORLAR

Bayram öncesi talebin fazla olduğu korsan taksilerde araç bulmak zor. Rezervasyonsuz yolcu alınmıyor. Pazarlık yapılmıyor: Peki son fiyat mı 3 bin 600 TL? Son fiyat çünkü, dolu. Daha uygun olma ihtimali var mı? Yok her zaman gidiyoruz bu fiyata. Rezervasyon olursa iyi olur efendim. Anlık olarak hizmet veremiyoruz. Bayramda yalnızca rezervasyonlu müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Korsan taşımacılık yasalara göre suç. Araçlara 6 bin 700, yolculara ise 446 tl cezası var. Ancak kimi vatandaşlar yine de korsan taksileri tercih ediyor. Tüm denetimlere rağmen, taksilere durakları ve reklamları ile kolayca ulaşılabiliyor.