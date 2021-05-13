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Pandemiden sonra patlama olacak! Cinsellik...
Prof. Dr. Acar Baltaş pandemi süreci ile ilgili önemli açkılamalarda bulundu. “21.yüzyıl 1 Ocak 2000 günü değil pandemi ile birlikte başladı” diyen Baltaş, geleceğin dünyasındaki risklere hazırlıklı olmamız uyarısında buldu. Baltaş ayrıca, "Salgın tehlikesinin geride kaldığına inandığımız zaman emin olabilirsiniz ki müthiş bir alışveriş çılgınlığı, müthiş bir cinsel patlama olacak. Restaurantlar, barlar, kafeler dolup taşacak. Eğlenceler, partiler, etkinlikler olacak." ifadelerini kullandı.