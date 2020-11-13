Pandemide şekere de mesafe koyun!

Türkiye Diyabet Vakfı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yeni bir kampanya başlattı. Hedef “HbA1c” oranını yüzde 7’nin altına indirmek. Diyabet hastalarının, Pandemi sürecini fırsata çevirebileceğini vurgulayan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu süreci, iyi planlayarak diyabete dur diyebilirsiniz. Dengeli beslenin, daha az karbonhidrat tüketin ve bol bol egzersiz yapın” dedi.

COVID-19 pandemisinde 7’den 70’e zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu salgında, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler için durum daha da kritik. Birçok uzman, diyabet gibi kronik hastalarda, iki üç aylık ortalama kan şekeri durumunu gösteren “HbA1c” seviyesinin, pandeminin de yarattığı hareketsizlikten ötürü çok artacağını öngörüyor. Ancak çok sayıda bilim insanı da diyabet hastalarının bu zor dönemi fırsata çevirmelerinin de mümkün olduğunu vurguluyor.

DİYABETİ YENMEK MÜMKÜN!

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, kan şekeri kontrolünün özellikle pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Covid 19 ile başlayan ve hayatımızı tamamen dönüştüren yeni normalin yarattığı fırsatlardan istifade ederek; şekere de mesafe koyabilirsek hem pandemiyi hem diyabeti yenmemiz mümkün” dedi.

HADİ 7'LE KAMPANYASI BAŞLATILDI!

Türkiye Diyabet Vakfı olarak “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla kampanya başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, “Diyabet hastalarının gözünü, böbreğini ve kalbini koruması için “HbA1c” oranının yüzde 7’nin altında olması büyük bir önem taşıyor. Ancak Türkiye’de kontrol oranları çok düşük, hatta bu oran sadece yüzde 28. Bu yüzden tüm diyabet hastalarına “Hadi A1c’ni 7’le” diyoruz” şeklinde konuştu.

HbA1c'Yİ 7'NİN ALTINA ÇEKİN!

“Diyabet hastalarımız bu dönemi iyi değerlendirebilir. Bu süreci daha sağlıklı geçirmenin anahtarı dengeli beslenmek, daha az karbonhidrat tüketimi ve bol bol egzersiz. Evde geçirilen süre zarfında bulaşıcı olmayan bir salgın niteliğindeki diyabete bu şekilde “dur” demek aslında hepimizin elinde” diye konuşan Prof. Dr. Temel Yılmaz şunları söyledi:

"Pandemi döneminde karbonhidrat tüketiminin artması ile egzersizlerin azalması, beraberinde kilo problemlerini de getirdi. Bu süreçte diyabet hastalarının kan şekeri ölçümleri de azaldığı için bu hastaların “HbA1c”lerini 7’nin altına çekmesi gerekliliği ise her zamankinden daha da önemli hale geldi.

Diyabet hastalarının 2-3 aylık ortalama kan şekeri durumunu gösteren bir parametre olan “HbA1c” oranlarının artması ve kan şekerinin kontrolden çıkması; retinopati, ampütasyon ve son olarak böbrek yetmezliği gibi komplikasyonları artırma riskini de tetikliyor."