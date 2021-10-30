Pandemide mamografik tarama kontrolleri aksatıldı!

“Kontrol Sende” kampanyasıyla meme kanserine karşı farkındalık çalışmaları yapan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) bugüne dek yaklaşık 100 bin kadına ulaştı. Bu yıl 10 bin kadına daha ulaşmayı amaçlayan MEMEDER erken teşhise imkan tanıyan kontrolün hayat kurtaracak uygulamaları hayata geçirdi. MEMEDER Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, pandemi döneminde rutin mamografik taramalarda yüzde 50 oranında düşüş gözlemlediklerine dikkat çekti.

Salgın döneminde memede fark edilen kitlelerin ihmal edildiğini belirten MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, “İhmal sonucunda hastaneye başvuran hastalarda ileri evre ve metastatik hasta sayısı artış gösteriyor. Meme kanseri gibi erken yakalandığı zaman önlenebilecek hastalık türlerinde geç başvurular, hastalığın daha fazla ilerlemesine ve yayılmasına neden oluyor. Erken evrede yakalandığı takdirde, etkin tedavi ile meme kanserinin tedavisi mümkün. Bu nedenle pandemi döneminde de rutin kontrolleri aksatmamak gerekiyor.” dedi. Özmen ayrıca, pandemi döneminde pandemi öncesi döneme göre rutin mamografik taramalardaki yüzde 50 düşüşe dikkat çekti.

KONTROLLERİ AKSATMAYIN!

Kadınların yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmaları ve kendi kendilerini düzenli kontrol etmeleri, meme sağlığı konusunda bilinçlenme ve erken teşhis adına önemli bir değişim yaratıyor. Konu meme sağlığı olduğunda ufak dokunuşlarla büyük değişimler sağlamak mümkün. Çok küçük ve zaman almayan basit hareketler, meme kanserine karşı erken teşhise olanak tanıyor.

“STRES ARTIŞI KANSERİ TETİKLEYEBİLİYOR”

Meme kanserine yakalanma olasılığını artıran pek çok risk faktörünün bulunduğunu söyleyen Özmen, “Bu faktörleri; yaş, daha önce meme kanseri geçirilmiş olması, ailesinde daha önce meme kanseri geçiren bireylerin varlığı, daha önce memeden biyopsi geçirilmiş olması, doğurganlık zamanı süresi, ilk çocuğu 30’lu yaşlardan sonra doğurmuş olmak olarak sıralayabiliriz. Ayrıca östrojen hormonu tedavisi görmek, alkol ve sigara kullanımı, uzun süre doğum kontrol hapı kullanılmış olması ve son olarak da çok yağlı besinler tüketmek, meme kanseri riskini artıran etmenler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar, majör depresyon ve aşırı stresin de bağışıklık sistemini baskılayarak kanser riskini artırdığını gösteriyor.” dedi.

“HER KADIN, 20 YAŞINDAN İTİBAREN HER AY KENDİ KONTROLÜNÜ YAPMALI”

Her kadının, 20 yaşından başlayarak her ay, ömür boyu devam edecek şekilde kendi kontrollerini yapması gerektiğini belirten Özmen; kendi kendine kontrolün; ayna karşısında ayakta, yatarken ve duşta yapılabileceğini, muayenenin gözle inceleme ve elle muayene olmak üzere iki bölümü bulunduğunu belirtti.