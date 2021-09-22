Pandemide evden iş imkanı vaadiyle dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi dolayısıyla evden iş imkanı, paketleme ve para kazanma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, Y.E.P.yi takibe aldı. Y.E.P.'nin evinde ve arabasında yapılan aramada 200'e yakın kullanıma hazır başka şahıslar üzerine açılmış hat, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.P., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.