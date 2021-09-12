Pandemide ev kazaları arttı! Çocukları kör bırakıyor!

Türk Oftalmoloji Derneği, pandemide evdeki göz yaralanmalarına dikkat çekti. Evde meydana gelen kazalar sonucu hem yetişkinlerde hem de çocuklarda göz yaralanmaları arttı. 4 yaş altı çocuklarda sık görülen yaralanmalar kalıcı hasarlara neden oluyor. Prof. Dr. Erdinç Aydın, ev kazalarını azaltmanın yollarını anlattı.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), pandemi döneminde evde meydana gelen kazalar sonucu hem yetişkinlerde hem de çocuklarda göz yaralanmalarının dikkat çekici bir şekilde arttığını açıkladı.

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı Prof. Dr. Erdinç Aydın, pandemi döneminde evde meydana gelen kazalarda 4 yaş altı çocukların göz yaralanmalarına en çok maruz kalanlar olduğunu ve kalıcı görme kayıpları yaşandığını belirtti.

YILDA 55 MİLYON KİŞİ

Prof. Dr. Erdinç Aydın, göz travmalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görme kaybının en çok görülen sebepleri arasında olduğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana geliyor. Göz travmaları nedeniyle de her yıl 19 milyon kişi tek taraflı, 1 milyon 600 bin kişi ise bilateral görme (iki gözde birden görme kaybı) yetisini kaybediyor.” dedi.

EV KAZALARI KÖR BIRAKIYOR

Dünyadaki gibi ülkemizde de travmaların yüzde 41’inin ev kazalarında meydana geldiğini ve sıklıkla çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, “En çok yüzde 32’lik oranla künt cisim travmaları, daha sonra da yüzde 14 ile cam, makas, bıçak kesici cisim yaralanmaları şeklinde oluşmaktadır. Yaralanmaların yüzde 70 oranında ön segment yani gözün saydam kısmının yaralanması şeklinde meydana geliyor. Bir diğer önemli gelişme ise Covid-19 pandemi döneminde ev kazalarının artışına bağlı olarak ev içi göz travmalarının sayısında da dikkat çeken şekilde artış yaşandı.” diye konuştu.

EV KAZALARINI AZALTMANIN YOLLARI NELER?

Erişkinlerde göz travmaları sıklıkla iş kazaları ve spor yaralanmaları şeklinde olduğunu, çalışanların 3 mm’lik polikarbon koruyucu gözlük ve siperlik kullanmasının zorunlu hale getirilmesi ve belli aralıklar ile denetlenerek kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Aydın şöyle devam etti:

“Spor travmalarını önlemek için kullanılacak gözlüklerin koruyuculuğu, yapılan spor dalının temaslı veya temassız olmasına göre farklılık göstermektedir. Çocukluklardaki yaralanmalar basit önlemlerle birçoğu engellenebilir. Korumalı topraklamalı-priz kullanımı, kesici ve delici cisimlerin kapalı veya çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması, keskin dolap ve kapı kenarlarına silikon çerçeveler yapıştırılması, devrime olasılığı olan TV ve cam dolapların sabitlenmesi, kapılara stoper konması, kapı kollarının keskin köşeli olmaması olası birçok kazayı önleyecektir.”

4 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR KAZA MAĞDURU

Prof. Dr. Erdinç Aydın ayrıca pandemi sürecinde trafik kazalarında ve ev dışı kazalarda azalma olduğunu, buna karşın ev kazalarında ve istismara bağlı göz yaralanmalarında artış görüldüğünü belirtti. Özellikle 4 yaş altı erkek çocukların travmalardan daha fazla etkilendiğini ve kalıcı görme kayıpları yaşadıklarını sözlerine ekledi.