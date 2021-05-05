Pandemide artan kilolar uyku apnesini tetikliyor!

Rutinlerimiz ve alışkanlıklarımızın büyük oranda sekteye uğradığı koronavirüs sürecinde tutarsız programlar, evde eğitim gören çocuklar, iş kaybı, finansal etkiler ve artan ekran süresi gibi pek çok faktör uykusuzluğa ve kilo artışına neden oldu. Özellikle bu dönemde alınan kilolar ile birlikte birçok hastalık da ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalıkların başında da uyku apnesi geliyor. Uyku esnasında solunumun durması olarak adlandırılan uyku apnesinde yaşanan nefes kesilmesi kalp krizi ve felç riski önemli oranda artırıyor. Peki, Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi neden olur? Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım uyku apnesi belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla zorunlu evde kalan ve evden çalışan vatandaşlarımızda bu sürede belirgin kilo artışı görüldü. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım fazla kilolar ile en belirgin ilişkisi olan hastalıklardan bir tanesinin de uyku apnesi olduğunu söyledi. Pandemi döneminde uyku apnesi ile ilgili şikayetlerin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım uyku apnesi belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Peki, Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi neden olur? Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

PANDEMİDE KİLOLAR ARTTI, HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKTI!

Evde hareketsiz kalmak, virüs kaygısı nedeniyle sürekli yemek yeme isteği, evde stok yapılan gıdaların sürekli el altında olması ve tüketilmesi gerektiği psikoloji ile bu dönemde kilolar arttı.

Kilolar ile beraberinde birçok hastalıkta birlikte geliyor. Hipertansiyon, kan şekerinin bozulması, kolesterol ve yağların artışı, damar hastalıkları, kalp hastalıkları, uyku apnesi, strok ve karaciğer yağlanması belli başlı olanlardandır.

KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ VE AĞIZ KURLUĞU ÇEKİYORLAR!

Uyku apnesi ise uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku sırasında hastalar boğulma tarzında belirtiler yaşayarak uyanabilirler. Bu sürede hastaların oksijen seviyeleri düşer, vücut fonksiyonları yavaşlar ve uyku bozularak kişi uyanır. Uyandıktan bir süre sonra tekrar uykuya dalar ancak tekrar tıkanır bu döngü gece boyu sürekli devam eder. Bu şekilde sabah kalkmakta zorlanırlar, konsantrasyon güçlüğü yaşarlar, baş ağrısı, ağız kuruluğu çekerler, gün içerisinde uykuya meyilli olurlar ve etraflarına çabucak kızarlar.

UYKU APNESİ KİLOLU KİŞİLERDE SIK GÖRÜLÜYOR!

Uyku apnesi sıklıkla kilolu kişilerde ve kulak burun boğaz problemi olan kişilerde daha fazla görülür. Özellikle burun tıkanıklıkları, geniz eti bademcik büyümesi, dil kökü lenf dokusu büyüklüğü, çene ve damak problemleri aşırı horlamanın en önemli sebeplerinden bazılarıdır.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ VAR!

Aşırı horlayan insanlar ev halkını ve hatta bazen komşularını dahi rahatsız ederler, aşırı horlamanın yanında nefes kesilmesi ciddi bir sağlık sorununun belirtisidir. Nefes kesilmesi sonucunda kalp krizi ve felç riski önemli oranda artmaktadır.

UYKU APNESİNİN TEDAVİSİ VAR!

Uyku apnesinin tedavisinde özellikle burun ve boğaz problemlerinin ameliyat ile giderilmesi ile uyku apnesi düzeltilebilmektedir. Ameliyattan fayda görmeyecek hastalar ise gece uykularında ağza burna takılan CPAP ile bu sorundan kurtulabilmektedir.