Pandemide araç kiralayan kadınların oranı artıyor

Araç kiralama platformu Vivi, 2020 9 aylık araç kiralama verilerini açıkladı. Vivi verilerine göre; 2019 yılında araç kiralayanların yüzde 12’sini kadınlar oluştururken, 2020’nin ilk 9 ayında bu oran yüzde 30’a yükseldi. Kadın sürücülerin yüzde 95’i otomatik araç tercih ederken, marka konusundaki öncelikleri Mini Cooper oldu. Hatchback (HB) araçlarda en çok istenen modeller ise Renault Clio ve Volkswagen Polo oldu. Araç kiralama verilerini değerlendiren Vivi Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Pandemi sektörde zorunlu bir dönüşüme sahne oldu. Şehir ofislerinin önemi çok daha fazla arttı, saatlik kiralama popüler bir hal almaya başladı. En çok kiralama İstanbul kentinde gerçekleşirken, her üç araç kiralayandan birini kadınlar oluşturdu” dedi.

Bu yıl kiralama düşüşte



2020’de pandemi etkisi ile sektörün yüzde 50 kayıp yaşadığının altını çizen Nazik şunları kaydetti: “Pandemi dolayısıyla uçuş rakamlarında yüzde 61 oranında düşüş yaşanmasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre eylül ayında bir önceki aya göre iç hat yolcu sayısı yüzde 13.5 oranında arttı. Ancak genel olarak bakıldığın yolcu sayısı 2020’nin ilk 9 ayında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 51, dış hatlarda yüzde 62 azalış yaşandı. Bu veri ile araç kiralama sektörü doğru orantılı ilerliyor, bu daralma oranları doğrultusunda araç kiralama sektörü de yüzde 50 oranında daralma yaşadı."



17.5 milyon araç kiralandı



Türkiye’de 2019 yılında yaklaşık 50 milyon gün araç kiralamanın gerçekleştiğini kaydeden Nazik yaklaşık 7 milyar TL kiralama geliri elde edildiğine dikkat çekti. Nazik," 2020’nin ilk 9 ayında ise yaklaşık 17.5 milyon gün araç kiralandı. Araç kiralama firmaları yaklaşık olarak 2.7 milyar TL gelir elde etti. 2020’nin 3.6 milyar TL araç kiralama geliri ile kapanması bekleniyor. 2021’de ise pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kalkması ile birlikte kiralama gelirlerinin yaklaşık 8 milyar TL olmasını bekliyoruz”



Nazik, “Vivi platformunda tedarikçi araç kiralama firmaları tarafından sisteme kaydedilmiş dünya genelinde 212 bine yakın araç bulunuyor. Aktif 60 tedarikçi araç kiralama firması ile dünya genelinde 91 ülkede, 2 bin 700 lokasyonda araç teslim edebiliyoruz. 2020'de müşteri portföyümüzü yüzde 15 büyütmeyi hedefliyoruz. 2021 sonunda kayıtlı müşteri sayımızı 250 bine çıkartmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.