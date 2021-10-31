Pandemi yetişkinlerin gizli kaygı bozukluğunu ortaya çıkardı!

The Mail on Sunday'in köşe yazarı Dr. Ellie Cannon, 15 yıllık kaygı bozukluğuyla mücadelesini yazdığı makalede dürüst bir şekilde anlattı. Makale, yaşlı yetişkinler arasında gizli bir endişe bozukluğu dalgası ortaya çıkardı. 70'lerin sonlarında olanlar 40 yıldır böyle hissettiklerini ve bunu bir sır olarak sakladıklarını söyledi.

Geçen hafta The Mail on Sunday'in köşe yazarı Dr. Ellie Cannon, 15 yıllık kaygı bozukluğuyla mücadelesini makalesine taşıdı.

'Tamamen mantıksız' olarak tanımladığı korku duygularıyla boğuştuğunu bunun da, bunaltıcı derecede mide bulantısını, kalp çarpıntısını ve aşırı yorgunluğu tetiklediğini söyledi.

KAYGI SADECE GENÇLERİ ETKİLEMİYOR!

Aldığı antidepresanların semptomları kontrol altında tutmada 'inanılmaz derecede etkili' olduğu söyledi. Makale, yaşlı yetişkinler arasında gizli bir kaygı bozukluğu dalgasının ortaya çıkmasına neden oldu. The Mail on Sunday bir sürü okuyucu mektubu aldı ve Ellie'ye kaygıyı yalnızca gençleri etkilemeyen bir sorun olarak vurguladığı için teşekkür etti.

SEVDİKLERİNDEN SAKLIYORLAR!

Daily Mail'in haberine göre, 70'li yaşların sonundaki bazı kişiler, 40 yıldır bu şekilde hissettiklerini ve utanma korkusuyla acılarını sevdiklerinden sakladıklarını söyledi. Çoğu da yıllarca ilaç almaya direndi.

Dr. Ellie'ye yazan pek çok kişi, kaygılı duygularının başlangıcını özenli sorumluluklarla ilişkilendirdi.

YAŞLI İNSANLARDA KAYGI HAFİFE ALINIYOR!

NHS’nin verilerine göre, araştırmalarda, yaş grubundaki semptomların kabaca yüzde 15'i ile 16-24 yaş arasındaki kadınların en çok etkilendiği görülüyor. Ancak uzmanlar, yaşlı insanlarda kaygının 'büyük ölçüde hafife alındığını' söylüyor. University College London Yaşlılık Psikiyatrisi Profesörü Dr Robert Howard, “Depresyon ve bunama kadar büyük bir sorun” diyor. Dr. Howard, “Önemsiz geliyor ama değil - çoğu zaman hastalar teselli edilemez. Yaşlı insanlar da bunun hakkında konuşmaktan utanıyorlar, bu yüzden yeterince bilinmiyor.” dedi.

Uzmanlar, pandemi başladığından beri 65 yaş üstü insanın her zamankinden daha fazla mücadele ettiğini söylüyor.