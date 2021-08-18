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Pandemi TV izleme alışkanlıklarını değiştirdi

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:14 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 14:14

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, televizyon cihazlarında "seç-izle" türü talebe bağlı içerik hizmetlerini izleyenlerin oranı 2020'ye kıyasla arttı.


Bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının  uygulandığı söz konusu dönemde, daha fazla sayıda kişi televizyonların sürekli  yayın akışları ve canlı yayınları yerine seçim yapabileceği içeriklere yöneldi.
 
Ankete katılanlardan yaklaşık üçte ikisi haziranda televizyonlarında  haftada en az bir kez "seç-izle" türü ücretsiz video ve program içerikleri  izledi. Bu oran, Şubat 2020'de yüzde 46'ydı. 
 
Katılımcıların yüzde 39'u haftada en az bir kez para ödeyerek film,  yüzde 39'u ise televizyon programı izlediği. Her iki gruptaki kişilerin oranı da  geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.
 
Akıllı televizyonların yüzde 40'ı ilk kapanma döneminde satın alındı
 
Şirket yetkilisi Jon Giegengack, ankete katılanların yüzde 40'ının, bu  türden içeriklerin seyredildiği, internet bağlantısı bulunan akıllı  televizyonlarını Mart 2020'deki ilk kapanma döneminde aldıklarını belirttiklerini  aktardı.
 
"Seç-izle" türü içeriklere talebin artmasının salgından önce de  görülen bir eğilim olduğuna dikkat çeken Giegengack, "İnsanlar, kapanma döneminde  daha fazla boş zaman buldu. İşini kaybetmemiş olanların da daha fazla harcayacak  parası vardı" değerlendirmesinde bulundu.
 
Şirket, araştırma için ABD'de 14 ile 74 yaş arasındaki haftada en az 1  saat televizyon izleyen 3 bin tüketiciyle görüştü.

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