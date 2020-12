Pandemi sürecinde kilo alan, diyetisyene başvurdu

'EVDE KALMA SÜRECİNİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ'

Evde geçirilen salgın sürecini, sağlıklı beslenme ve egzersiz için fırsata çevirebilmenin mümkün olduğunu belirten Aysun Yurdakul, bunun bağışıklık sistemini de olumlu etkileyeceğini kaydetti. Covid-19 salgınına karşı mücadelede en güçlü silahın bağışıklık sistemi olduğunu kaydeden Yurdakul, yapılan çalışmalarda virüsün bulaşmasını etkileyen besin olmadığı söylense de yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin kanıtlandığını dile getirdi. Yurdakul, tüm hastalıklarda olduğu gibi Covid-19'a yakalanan hastalarda da yapılan medikal tedavinin yanında uygulanan doğru beslenmenin, iyileşme ile yatış sürelerini kısaltmayı olumlu etkilediğini de hatırlattı.

Diyetisyen Yurdakul, çinko ve lif açısından zengin kuru baklagilleri haftada 2 kez tüketmek gerektiğini belirterek, “Çinko desteği için ayrıca kuru yemiş, tam tahıllı gevrekler, süt ve kırmızı et ile balık tüketilebilir. C vitamini, enfeksiyonlara karşı önemlidir. Günlük alınması gereken bu vitamin için tüm koyu renkli sebzelerle turunçgiller harika kaynaklardır. Lahanagiller, vücutta toksinlerin uzaklaştırılma mekanizmasının her basamağında önemli olduğundan beslenmemizde yer verelim. Aslında, Akdeniz tipi beslenme de kaliteli protein, sebze, meyve, kuru yemiş, vitamin ile mineral ve doğru CHO (karbonhidrat) tüketimi önemlidir" dedi.