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Pandemi sürecinde kanser hastalarının tedavilerine devam etmesi öneriliyor

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:01

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, Kovid-19 hastalığına ait semptomlar olmadığı sürece, en yüksek risk gruplarından olan kanser hastalarının, doktorlarının tavsiyelerine uymalarını ve tedavilerine devam etmelerini önerdi.


Turhal, yaptığı yazılı açıklamada, kanser hastalarının Kovid-19  salgını sürecini nasıl daha iyi geçirebileceğine ilişkin önerilerde bulundu.
 
Oluşturdukları Pandemi Danışma Kurulu ile hastaların tedavilerine  devam etmeleri için onlara yol gösterdiklerini, kurulun, pandemi dönemi boyunca  birçok kez bir araya gelerek güncel durum üzerinden önerilerini geliştirdiklerini  anlatan Turhal, rutin kontrollerini yapan hastaların acil bir ihtiyaçları yoksa  takiplerini erteleyebileceklerini belirtti.
 
Turhal, pandemi sürecinde kanser tedavi protokollerinde ve diğer  uygulamalarda da değişiklikler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"TTOD olarak, kanser tedavi protokollerini mümkün mertebe hastaların  hastaneye en az sıklıkta gitmelerini gerektirecek tedavi şekilleriyle  değiştirmeye çalıştık. Bu noktadaki değişikliğin, hastanın herhangi bir risk  almasının söz konusu olmayacağı türde olmasına da özen gösterdik. Bunun dışında  hastaların rutin takibi ve kontrollerini öteledik. Tetkikler için ise hastanın  Kovid-19 riskini en aza indirecek takip ve değerlendirme yöntemlerini seçtik."
 
Turhal, standart önlemleri aldıktan ve Kovid-19 hastalığına ait  semptomlar olmadıktan sonra hastaların doktorlarının tavsiyelerine uymalarının ve  tedavilerine devam etmelerinin uygun olacağını ve pandemide bir alevlenme olması  halinde daha büyük kısıtlamalara gitmek zorunda kalınabileceğini aktardı.
 
"Kaygı ile mücadele etmede psikolojik desteğin çok faydası olur"
Metastatik meme kanseri dahil diğer hastalıklarla mücadele eden ve  özellikle hastaneye gitme ihtiyacı olan hastaların, pandemi sürecindeki  kısıtlamalar nedeniyle tedavilerinin sıkıntıya gireceğine dair kaygılarının  oluştuğunu belirten Turhal, şu önerileri sundu:
"Bu kaygı ile mücadele etme anlamında psikolojik desteğin çok faydası  olacaktır. Genel olarak kanser hastalarının her zaman için psikolojik destek  almasında fayda görecekleri kanaatindeyim. Ancak bununla ilgili yardım almada  sorun yaşayabilecek kişilerin, telefonlarına yükleyebilecekleri meditasyon  uygulamalarını kullanmalarının da faydalı olabileceğini düşünüyorum."
 
"Yeni yöntemler, hastanelerin günlük pratiğine yansıdı"
Prof. Dr. Serdar Turhal, onkolojide yeni yöntemlerin gelişmesinin hız  kazandığına değinirken, şunları paylaştı:
"Devletin hizmet verdiği onkoloji kliniklerinde, hastaların endişeleri  nedeniyle hasta sayılarında bir miktar azalma olmasını bekliyorduk ancak bu  dönemde herhangi bir azalma olmadığını söyleyebilirim. Özel hastaneler tarafında  ise devlet hastanelerindeki yoğunluktan dolayı hizmet almaktan endişe eden  hastaların, kemoterapi tedavilerinin özel hastaneye alınmasını istediklerini, bu  nedenle özel hastanelerde daha yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Özellikle  'teletıp' gibi yeni yöntemler, ilgili altyapıları olan hastanelerin günlük  pratiğine yansıdı. Bu gibi tedavilerle ilgili girişimlerin artarak devam edeceği  aşikar."
 

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