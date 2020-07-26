Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım sorgulama!

Corona virüs nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor. Peki, Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek ön başvuru formu ve pandemi sosyal yardım sorgulama...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi destek veriyor. Peki, Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek ön başvuru formu ve pandemi sosyal yardım sorgulama...

Corona virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000 TL Pandemi sosyal yardımı veriliyo. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Başvuru sonucu olumlu olan hanelere ödemeleri yapılıyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan ihtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden pandemi başvuru sonucu sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Sosyal yardım alacak kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından 1000 TL zarfta teslim ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." dedi.

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1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak:

Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.