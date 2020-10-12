Pandemi sosyal destek sonucu sorgulama! Pandemi 3. Faz ödemeleri ne zaman yapılacak?

Corona virüs salgını nedeniyle nisan ayında uygulamaya konulan Pandemi 3. Faz ödemeleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İlk iki Pandemi sosyal destek ödemesinden yararlanamayanlar, Pandemi 3. Faz ödemelerinden yararlanıp yararlanamacağını araştırıyor. Peki, Pandemi sosyal destek başvuruları nasıl yapılır? Pandemi 3. Faz ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı!

Hükümet tarafından corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan 1000 TL pandemi sosyal destek ödemesi başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devreye alınan pandemi destek ödemesinin ilk iki başvurusundan faydalanamayan vatandaşlar, Pandemi 3. Faz ödemelerinden yararlanıp yararlanamacağını araştırıyor. Peki, Pandemi sosyal destek başvuruları nasıl yapılır? 3. faz Pandemi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen tane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR 'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Nisan ayında başlayan başvuru süreci kapsamında başvurularını tamamlayan vatandaşların gözü sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

PANDEMİ 3. FAZ SOSYAL DESTEK ÖDEMESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Pandemi 3. faz sosyal destek ödemesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyanlar faydalanabiliyor. 3. Faz Pandemi desteklerinden faydalanmak için kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunmaması hgerekiyor. Hanede bu kişilerin bulunması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Başvurusu değerlendirilmeyecek olanlar şu şekilde,

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ 3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek. Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak. Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer alıyor. Sosyal destek başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.