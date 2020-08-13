Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama hakkında yapılan aramalar devam ediyor. Covid 19 salgını kapsamında, vatandaşa ekonomik destek olarak sunulan sosyal destek yardımları başvuruları devam ediyor. 1. ve 2. faz sosyal destek yardımından yararlanamayanlar, 3. faz sosyal yardım desteğine başvurdu. E-devlet üzerinden başvurularını tamamlayanlar, Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama hakkında araştırma yapıyor. Peki, Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden Pandemi sosyal destek uygulamasının 3. fazına başvuru yapan vatandaşlar, sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sorgulaması nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi öğrenebiliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

SOSYAL YARDIMA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.