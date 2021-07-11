Pandemi sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı!

Pandemi döneminde artan stres, aşırı terleme, diş sıkma ve gıcırdatma problemlerini de artırdı. Estetik müdahalelerin güzellik kaygısı dışında bu gibi durumlarda da yapıldığını belirten Uzm. Dr. Hasan Benar, “Bu rahatsızlıkların temelinde stres mevcuttur. Pandemi dönemiyle de depresyon ve streste anlamlı oranda artış gördük. Bu sebeple pandeminin etkisinin büyük olduğunu düşüyorum” diye konuştu.

İnsanların sadece güzel görünmek için değil, sağlık nedeni ile de estetik uygulama yaptırdığını söyleyen Uzman Dr. Hasan Benar, “Son dönemde yıldızı daha da parlayan estetik uygulamalar konusunda insanların çeşitli görüşleri olsa da toplumdaki genel kanı, güzellik kaygısı ile yapılmakta olduğudur. Oysa estetik uygulamalar sadece güzel olmak veya güzel görünmek için yapılmaz. Yapılan ufak tefek dokunuşlarla sağlığına kavuşan pek çok insan var” dedi.

“TERLEME VE DİŞ SIKMA PROBLEMLERİ BOTOX İLE TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR”

Estetik müdahale gerektiren sağlık problemlerinin sebeplerini ve tedavi yöntemlerini de aktaran Dr. Hasan Benar, “Kaşı düşük olduğu için görme bozukluğu yaşayan, çenesindeki küçücük bir anormallik nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Yüz felci nedeniyle yüzde oluşan şekil bozukluğu, diş sıkma/gıcırdatma problemi, aşırı terleme gibi sorunlar da yine çok rastlanan ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklar. Bu tarz sorunlardan bazıları ameliyatsız olarak yapılan küçük müdahalelerle bile düzeltilebiliyor. Tedavide botox ve dolgu kullanılarak hastalarımız adına yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle terleme ve diş sıkma problemini botox ile tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bize gelen hastalara bu ve bunun gibi pek çok konuda da yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İKİ NOKTALI ÇENE ÇİZGİSİ TEKNİĞİ’ İLE AMELİYATSIZ ESTETİK MÜDAHALE

Dr. Benar, geçtiğimiz aylarda, ortağı olduğu klinikte yaptığı başarılı uygulamalar sonucunda iki noktalı çene çizgisi tekniğinin patentini almıştı.

Kraliyet ailesinin dahi gözdesi haline gelen bu tekniğin özelliklerini anlatan Hasan Benar, “İki noktalı çene çizgisi tekniği, ameliyatsız bir estetik müdahalesidir. Doğuştan gelen ya da daha sonradan gerçekleşen deformasyonları dolgu tekniği ile düzeltme işlemine bu ismi verdik. Bu teknik kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesinin gerekli noktalara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Ameliyatsız olduğu için risk de minimum düzeydedir. Kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesi olduğu için alerji de yapmaz. Ancak hastanın çok önemli bir sağlık sorunu varsa yan etkiler de buna bağlı olarak değişebilir. Bunun dışında hafif kızarıklık haricinde yan etkisi neredeyse yoktur. Uygulamanın etkisi hemen görülmeye başlar. Ancak 9 ile 12 ay arasında sona erer. Eğer daha önce hastamız bu uygulamayı yaptırdıysa, o zaman daha uzun zaman etkisi devam eder. Üst üste defalarca yapılabilir. Kullanışlı ve sonuçları açısından bakıldığında etkili ve çok tercih edilen bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.