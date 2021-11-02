Pandemi, organ bağışına engel değil

Canlı vericisi olmadığı için yaşaması, kendi deyimi ile 'kutsal bağışa' bağlı olan 3 çocuk babası Mehmet Ruhi Aman (58), bir ay önce kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayat buldu. Bir isimsiz kahramanın kendisine hayat verdiğini belirten Aman, Organ Bağışı Haftası için mesajında; "Pandemi, organ bağışına da organ nakline de engel değil. En güzel örneği de benim. Bağış organla yeniden doğdum. Kaybedilen hayatlar toprak değil can olsun" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan tekstilci Mehmet Ruhi Aman'a, 7 yıl önce karaciğer sirozu tanısı koyuldu. Yıllarca Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktor kontrolünde olan, tedavilerini, diyetini aksatmayan Aman'ın sağlık durumu 7 ay önce kötüleşmeye başladı. Karaciğer değerleri bozulan ve yetmezliğe giren Aman'ın sağlığına kavuşmasının ancak karaciğer nakliyle mümkün olabileceği söylendi. Aman, nakil için hastaneye başvurdu. Aman için eşi Özlem Aman (50), çocukları Betül Müftüler (30), Hamdi Aman (28) ve Begüm Aman (19) hiç düşünmeden gönüllü oldu. Ancak gönüllülerin arasından Aman için uygun verici çıkmadı. Aman'ın adı kadavradan bağış bekleyenler listesine yazıldı.

HAYATA BAĞLAYACAK TELEFON

Mart ayından bu yana kadavradan bağış bekleyen Mehmet Ruhi Aman'a kaderini değiştiren telefon, geçen 2 Ekim akşamı geldi. Kent Hastanesi'nden aranan Aman'a karaciğer bağışı yapıldığı, nakil için hastaneye gelmesi gerektiği bildirildi. Hiç zaman kaybetmeden hastaneye ulaşan Aman, tetkiklerin tamamlanmasının ardından sabaha karşı nakil operasyonuna alındı. Gerçekleştirilen nakil sonrasında Aman'ın hızla iyileşip normal yaşamına döndü.

Prof. Dr. Murat Kılıç, gerçekleştirilen nakille ilgili ilgi verip, "Hastamızın uygun vericisi olmadığı için kadavradan bağış bekledi. Bu bağış sayesinde de yeni bir hayata başladı. Covid 19 pandemisi yaşamın her alanını etkilese de organ nakline engel değil. Bağış ya da canlı vericili karaciğer nakillerimizi pandemide de gerçekleştiriyoruz. İsteğimiz özellikle vericisi olmayan hastalarımız için kadavradan bağışların daha da artması" diye konuştu.

İSİMSİZ KAHRAMANIM BENİ YAŞATTI

Yapılan nakille sağlığına kavuşan Mehmet Ruhi Aman ise şunları söyledi: