Pandemi obeziteyi tetikledi!

Obezite dünyada önlenebilir sağlık problemleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. COVID-19 pandemisi ile birlikte obezite vakalarında artış görülüyor. Uzmanlar, her yıl yaklaşık 3 milyon insanın obezite ve fazla kiloya bağlı gelişen hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği belirtiyor.

Dünya Obezite Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Yardımcı, tüm dünyayı sağlık , sosyo-ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz etkileyen ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 pandemisinin, zaten yüksek olan obezite oranlarını daha da artırdığı söyledi.

Doç. Dr. Erkan Yardımcı, “Karantina ve izolasyon önlemleri, sosyal mesafe kuralları, bireylerin kısıtlanması, psikososyal ve sosyo-ekomik şartların kötüleşmesi, dürtüsel yeme davranışlarının artması, olumsuz duyguları gidermek için duygusal yeme alışkanlıklarının artması gibi nedenlerin yanı sıra alınan tedbirler kapsamında fiziksel aktivitelerin azalması, obezite oranlarının artmasına neden oldu” dedi.

TÜRKİYE’DE 20 MİLYON OBEZ VAR

Obezitenin COVID-19 pandemisi öncesinde de dünyada önlenebilir sağlık problemleri arasında ilk sıralarda yer aldığı ve sayısal olarak her yıl artış gösterdiğini kaydeden Doç. Dr. Yardımcı, “Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, dünyada yaklaşık 2 milyar fazla kilolu ya da obez birey olduğu, her yıl yaklaşık 3 milyon insanın obezite ve fazla kiloya bağlı gelişen hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Ülkemizde ise her 3 kişiden biri obezite grubunda olup yaklaşık 20 milyon obez birey mevcut” diye konuştu.

Obez bireylerde tedavi sürecinin zorluğundan bahseden Yardımcı, “Yoğun bakım ünitesi gerektiren COVID-19 pozitif olan obez bireylerde; zor entübasyon, görüntüleme cihazlarındaki ağırlık sınırı sebebiyle tomografi gibi tanıda yaygın olarak kullanılan testlerin yapılamaması veya güçlüğü, hasta bakımındaki problemler (pozisyon, temizlik, vb.), hastaların transportunun zorluğu gibi faktörler tanı ve tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir” dedi.

Obezitenin vücudumuzda birçok sistemi olumsuz etkileyerek birçok sağlık problemine zemin hazırladığını söyleyen Doç. Dr. Erkan Yardımcı, “Obezite ile ilişkili hastalıkların başında; Tip 2 diyabet, solunum sistemi hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, hiperlipidemi ve bazı kanserler gelmekte olup eklem hastalıkları, kısırlık, cilt hastalıkları, enfeksiyon problemleri de görülebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu özellikle diyabet, kalp-damar ve akciğer hastalıkları, morbid obez olan bireylerde çok daha şiddetli seyretmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

OBEZ BİREYLER RİSK ALTINDA

COVID-19 aşısının bireylerdeki etkisine yönelik yapılan araştırmalar devam ederken, İtalya ’da COVID-19 ve obezite ilişkisine yönelik yapılan araştırmadan da ilginç sonuçlar çıktı. Risk grubunda yer alan obez bireylerin sağlıklı bireylere göre antikor seviyesinin düşük olduğu gözlemlendi.

Doç. Dr. Yardımcı, araştırma sonucunu şöyle yorumladı:

“Obez bireylerde grip ve diğer bazı aşılara olan yanıtın daha az olduğu bilinmektedir. Tüm dünyada COVID-19 ile ilgili aşılamanın başlaması ile beraber COVID-19 aşılarının bireyler üzerindeki etkileri de gün yüzüne çıkmaya başladı. İtalyalı araştırmacılar COVID-19 aşısının obez bireylerdeki etkisine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Aşı olan sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada, vücut kitle endeksi (BMI) 30'u geçen ve obez olarak nitelendirilen bireylerde antikor üretiminin yarı yarıya düştüğü sonucuyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla obez bireylerin COVID-19’a karşı yeterince korunmalarını sağlamak için ek bir takviye doza ihtiyaç olabileceği belirtilmektedir.”