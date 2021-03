Pandemi korkusu diş fırçalamayı artırdı!

DİŞ HEKİMİ RANDEVULARINIZI ERTELEMEYİN

Set, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine acil tedavi gibi görülmeyen ortodontik tedavi, ‘çene problemleri’ gibi durumları ya da büyüme gelişme dönemi içerisinde uygulanması gereken tedavileri de kapsadığı için zamanında uygulanmadığında sonradan başarısız sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca protezlerde meydana gelen problemlerde ve bu dönemde dişsiz kalan hastalarda yiyeceklerin iyi bir şekilde çiğnenememesinden kaynaklı sindirim problemleri oluşabilir. Buna ilaveten tedavisi ertelenen ön bölge diş eksiklikleri de hastanın estetik ve sosyal problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı hastalarımızın ağız içi rutin kontrollerini ve tedavilerini aksatmamasını önermekteyiz.”

PANDEMİ STRESİ DİŞ SIKMA PROBLEMİNİ ARTIRDI

Pandeminin getirdiği stres, korku, ekonomik kaygılar ve tedavi edilmeyen çürüklerin, diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak da bilinen bruksizmin artmasına sebep olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Set, “Bruksizm, diş kırıkları, periodontal hastalıklar ve çene problemlerine sebebiyet verebileceğinden tedavisinin en kısa süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Bruksizm tedavisi, bruksizme sebep olan diş problemlerinin ortadan kaldırılması, diş sıkmaya sebep olan çene kaslarına botoks uygulamaları ve geceleri sıkmayı önleyecek kişiye özel plaklar ile sağlanmaktadır” diye konuştu.

“KOVİD-19’A YAKALANAN KİŞİLERDE DİŞ SAĞLIĞI PROBLEMLERİ ARTIYOR”

Kovid-19 pandemisinden dolayı dünya genelinde vaka ve ölüm oranının artmaya devam etmesiyle birlikte bu virüsü atlatanlarda da uzun süreli yan etkilerin oluştuğunu belirten Uzman Dr. Set, “ABD’li diş hekimleri, kovid-19 ile enfekte olan kişilerde diş sağlığı problemlerinin arttığına işaret ederek, aniden ortaya çıkan ‘diş kaybı’nın uzun süreli kovidin semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte ABD ’li diş hekimleri yeni tip koronavirüs hastalarında aniden ortaya çıkan diş kaybı vakalarında da artış olduğunu açıkladı. The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli kovid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkbaharda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgili problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. İsmini açıklamayan başka bir kadın ise kovid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birdenbire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi. Kovid-19’da pıhtılaşmanın artması, hastalarda emboli riski oluşturarak, hayati organlarda veya diş gibi küçük organlarda oluşması halinde organlar için ölümcül olabilir. Tabi ki embolinin çene kemikleri, dişler ve dişetlerini etkileme olasılığı olabilir. Emboli dişin canlılığında kayıplara sebep olabilir. Ancak bunların hepsi varsayımdır ve çalışmalarla gerçekliğe kavuşturulması gerekmektedir” dedi.