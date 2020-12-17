Pandemi kış lastiği kullanımını azaltmadı

Lastik sektörünün önde gelen firmalarından Brisa, kış lastiği pazarına ait rakamsal verileri açıkladı. Buna göre kış lastiği pazarı, geçtiğimiz yıl 4.4 milyon adetlik satışa ulaşırken, 2020 ve 2021 yıllarında da kış lastiği pazarının, benzer bir düzeyde olması öngörülüyor.

Brisa’nın açıklamasında, pandemi dolayısıyla yaşanacak olası bir uzun süreli kapanma gerçekleşmesi halinde 2020’de bu rakamların değişebileceğine dikkat çekilirken, otomobil pazarındaki talep artışının, lastik sektörüne etki ettiği kaydedildi. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı, potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz” dedi.

Doğrudan son tüketiciye yapılan satış adetleri üzerine araştırmalarını, tüketicinin davranış ve tutumlarının ne yönde değiştiğini yakından izleyen Brisa, kış lastiği kullanım oranlarında bireysel binek lastiği kullanan müşterilerin ilgisinde artış olduğunu belirtti. Nitekim Brisa’nın, bağımsız araştırma şirketi İpsos ile yaptığı kullanıcı davranış ve tutum araştırma sonuçlarına göre de Türkiye’de kış lastiği kullandığını beyan eden binek araç kullanıcılarının oranı yüzde 73 oldu. Evren Güzel, “Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz. Bu yönde bilinci artırmak için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.