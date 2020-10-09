Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı cezası ve süresi…

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle, istihdamı korumak, işçilerin mağdur olmaması adına başlatılan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı cezası ve süresi…

Virüsün Türkiye'de görülmesiyle ekonomik olarak atılan ilk adımlardan biri olan işten çıkarma yasağı uzatılınca hem işçiler hem de işverenler tarafından araştırılan konuların başını çekiyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? (işten çıkarma yasağı süresi)

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı. Bu süre 17 Eylül'de sona erecekti. Yeni karar ile yasak 17 Kasım'a kadar devam edecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI 2020

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.