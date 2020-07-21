Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı 2021 yılına uzatıldı mı?

Coronavirüs salgının Türkiye’yi de etkisi altına almasıyla coronavirüs mücadelesi de başladı. Pandemi sürecinin ekonomik etkisini en aza indirmek için uygulamaya sokulan işten çıkarma yasağı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. 3 ay işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorularına cevap aranıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı 2021 yılına uzatıldı mı?

Yasağın uzatılıp uzatılmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayıp, vatandaşın işini kaybetmemesi, işsizlik ve geçim sıkıntı yaşamaması için getirilen işten çıkarma yasağının durumu merak ediliyor. Yasağın uzatılıp uzatılmadığını sorgulayan vatandaşlar, İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Diye sorarken, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, sorusuna da cevap arıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2021 YILINA UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasını uzatma yetkisini veren yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM'ye 14 Temmuz'da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yürütme ve yürürlülük dahil 10 maddeden oluşuyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor. Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

EN SON 17 AĞUSTOS'A KADAR UZATILMIŞTI

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, AK Parti'nin kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, teklifin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarma yasağını, işverenin ücretsiz izin verme yetkisini ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabileceğini belirtti.

Demir, kanun teklifinde ayrıca, normal çalışma sistemine dönen işverenlere prim teşviki sağlanması ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma yükümlülüğünün de 31 Aralık 2023'e kadar ertelenmesi konularının da yer aldığını ifade etti.

"ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRESİ DE UZATILABİLECEK"

Ender Demir, şunları kaydetti:

"Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabilecek. İşten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de aynı şekilde Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenebilir. Tekliften de anlaşılacağı üzere, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması bakımından sürenin belirlenmesi hususunda yetki 30 Haziran 2021'e kadar Cumhurbaşkanı'na veriliyor.

Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik durumu, istihdamının korunması, Kovid-19'un etki ve sonuçları gibi hususları dikkate alarak fesih yasağını ve ücretsiz izin uygulamasını her defasında 3 ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Kanun teklifinde olası bazı tereddütleri gidermek amacıyla iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi veya hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde fesih yasağının uygulanmayacağı hüküm altına alınmış."

"NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNEN İŞVERENLERE PRİM TEŞVİKİ"

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan iş yerlerine ise normal çalışmaya dönülmesi halinde prim desteği sağlanacağını belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"Kanun teklifine göre, 1 Temmuz 2020'den önce kısa çalışma veya ücretsiz izin başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların; iş yerlerindeki kısa çalışmanın veya ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi ve normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak. Desteğe konu primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020'den itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun yasal hale geldiğini aktaran Demir, "Ancak bu kapsamdaki pek çok iş yerinin anılan yükümlüğü sağlama bakımından yetersiz ve hazırlıksız olması ve buna bağlı olarak ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri nedeniyle; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bu iş yerleri bakımından 31 Aralık 2023'e kadar ertelenmesi teklif edilmekte." ifadelerini kullandı.