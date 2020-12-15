Pandemi döneminde tüp bebek tedavisi ertelenmeli mi?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, pandemi döneminde tüp bebek tedavisi uygulamalarını sizler için anlattı.Pandemi döneminde genel sağlığı korumak ve virüsün bulaşma riskine karşı önlem almak ilk önceliğimiz olmalıdır. Özellikle risk kapsamında olanların Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara tam uyum sağlaması çok önemlidir.

Ancak bu süreç içerisinde tıbbi destek ve tedavilerin herhangi bir risk oluşturmadan devam ettirilmesine de büyük önem gösteriliyor. Bu kapsam da tüp bebek tedavisine ise gerekli önlemler alındığı ve tam olarak uyum sağlandığı sürece devam edilmektedir. Bu doğrultuda doktorlar, sağlık ekipleri ve tüp bebek merkezleri riski en aza indirgemek için gerekli olan tüm önlemleri almış durumdadır. Hem ekibin hem de hastanın Covid-19 testleri yapıldıktan ve sonucun negatif olduğundan emin olduktan sonra tüp bebek tedavisine başlanmaktadır.Tüp bebek tedavi süresince tüp bebek merkezlerinde özel hijyen kuralları uygulanıyor, ekip maske ve eldiven gibi koruyucu kıyafetler giyiyor, sosyal mesafeyi korumak için sadece randevulu ve sınırlı hasta kabul ediliyor. Çiftlerin maske ve eldiven gibi koruyucu giysiler giymeden tedavi görmemesi sağlanıyor.

Pandemi döneminde tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Pandemi döneminde stres kontrol altına alınmalıdır. Çünkü pandemi döneminde artan stres seviyesi hamile kalmayı zorlaştırabilir ya da düşüğe neden olabilir. Kadınların koronavirüs nedeniyle aşırı stres altında olması, hormonlarda değişikliklere sebep olarak yumurtlamanın gecikmesine veya hiç yumurtlamamaya sebep olabilir.

Tüp bebek tedavisi stresli bir süreçtir. Çiftler sonucu beklerken bile yoğun strese maruz kalırlar ve bu durum vücut dengesini bozabilecek hale gelebilir. Yumurtlama, döllenme ve embriyo kalitesini etkileyen sebepler arasında stres de bulunmaktadır. Araştırmalara göre stresin, tüp bebek başarısını etkilemesi ciddi sonuçlar içermektedir. Strese tamamen engel olamayabiliriz fakat stresle baş etmeye çalışmak en hafif şekilde etkilenmeyi sağlayacaktır. Doktor ve merkez seçimi tedavi sürecinin psikolojik olarak olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Doktor hasta ilişkisi ve merkezin sunduğu şartlar çok önemlidir. Bu süreçte hastanın psikolojik destek alması, doktorun ve tüp merkezinin yaklaşımı hastanın stresi kontrol altına almasına katkı sağlayacaktır. Bu şartlarda doktora çok görev düşmektedir. En uygun tedavi programı ve yöntemi seçilmelidir, çünkü stres başlı başına bir kısırlık nedenidir.