Pandemi destek kredisi devam ediyor mu? Pandemi destek kredisi bitti mi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 3 kamu bankası tarafından başlatılan temel ihtiyaç kredisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 6 ay ödemesiz, 36 ay vade ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 10 TL destek kredisinin devam edip etmediği merak ediliyor. Peki pandemi destek kredisi devam ediyor mu, bitti mi?

Corona virüsü salgının ekonomik etkisini azaltmak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek kredisi paketleri açıklanmıştı. Temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar kredi sonuçlarını kontrol ederken, başvuru yapmayı düşünenler 1 Nisan’da başlatılan pandemi destek kredisi bitti mi? Pandemi destek kredisi devam ediyor mu? sorularına yanıt atıyor.

PANDEMİ DESTEK KREDİSİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

1 Nisan’da başlayan temel ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor. Üç kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi vermeye devam ediyor. Bankaların mobil uygulamalarına yeni eklenen ‘Temel ihtiyaç destek kredisi’ sekmesi ile başvuruları yapılabilir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Açık takip kaydı bulunmayan,

Açık karşılıksız çeki olmayan,

Açık protestolu senedi bulunmayanlar,

Hane geliri 5 bin TL’nin altında olan kişiler krediden yararlanabiliyor. Hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME NE KADAR?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.