Pandemi başvuru sonucu sorgulama 2020 - Pandemi başvuru sonucu takip

1000 TL pandemi kredisi başvurusu yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. 1000 TL sosyal yardım destek parası verilmeye devam ederken, 1. Ve 2. Faz destek başvurusu onaylananlara ödemeler yapıldı. 3. Faz sosyal destek başvurusu yapanlar ise, başvurusunun onaylanıp, onaylanmadığını öğrenmek için pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. İşte pandemi sonuç sorgulama ve Pandemi başvuru sonucu takip detayları…

Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama sayfası yoğun ilgi görüyor. Corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı verildi. Pandemi sosyal destek yardımı için başvurusu yapanlar ise da sonuç sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi sosyal destek yardımı projesi ödemeleri için vatandaşlar gözlerini, 3. faz ödemeleri başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki, Pandemi başvuru sonucu sorgulama 2020 nasıl yapılacak? İşte pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama sayfası…

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU TAKİBİ NASIL YAPILACAK?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece tek kişinin başvurusu dikkate alınacak. Birinci faz ve ikinci faz yardımlardan faydalanmayan vatandaşlar üçüncü faza başvuru yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, hane bazlı yapılıyor. Hane içerisinde olan 5 kişi başvursa da aynı haneden 1 kişinin başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuran kişinin hanesinde değerlendirmeye alınmayacak durumlar ise şöyle:

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.’’ Şeklinde ifade etti.