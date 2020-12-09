Pandemi bakım ücreti nedir? SUT - Pandemi bakım hizmeti ücreti ne kadar? Kimler, nasıl alacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika açıklamasında, PCR test sonucuna bakılmaksızın, COVİD-19 tedavisi gören hastaların SUT kapsamındaki sağlık giderlerinin karşılandığı ve pandemi bakım ücretinin ödendiği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “Pandemi bakım ücreti” açıklamasından sonra “Pandemi bakım ücreti nedir, nasıl alınır ve ne kadar? sorularına yanıt aranamaya başlandı. İşte Zehra Zümrüt Selçuk’un pandemi bakım ücreti açıklamasının detayları..

Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında SGK tarafından ödendiğini hatırlattı. Pandemi bakım ücreti' açıklaması sonrasında ücretin detayları ve nasıl alınacağı araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada; "PCR test sonucuna bakılmaksızın, covid-19 tedavisi gören hastalarımızın sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz" dedi. Peki, pandemi bakım ücreti nedir, nasıl alınır, kimler faydalanacak, ne kadar?

PANDEMİ BAKIM ÜCRETİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı.

PADEMİ BAKIM ÜCRETİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, “1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yatırılarak COVID-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz.” dedi.

PANDEMİ BAKIM ÜCRETİ NE KADAR?

Pandemi süresince birinci basamak için 237 TL, ikinci basamak için 504 TL, üçüncü basamak için 951 TL pandemi bakım hizmeti ücreti belirlenmiştir.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) NEDİR?

SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. SUT uyarınca Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilir.