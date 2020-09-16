16 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.114 0.26 EURO 8,8950 0.21
USD 7,4870 -0.04 ALTIN 472,790 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Panama'da valinin özel aracından çıkanlar şok etti!

16 Eylül 2020 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 11:57

Panama'nın kuzeydoğusundaki Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracının bagajında bulunan uyuşturucu dünyayı şoke etti.


Panama'nın kuzeydoğusundaki Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracında 79 paket uyuşturucu bulundu.
 
Bir ihbar sonucu dün sabahın erken saatlerinde barikatta durdurulan Martelo ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. Vali görevden alındı. Polisin açıklamasında uyuşturucuların koltukların altında bulunduğu belirtildi.
 
"HOŞGÖRÜ YOK"
 
Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo, Twitter hesabında "Valinin derhal görevden alınması talimatını verdim. Tüm kamu görevlilerin uyması gereken etik kurallara aykırı davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
 
Erick Martelo ya da temsilcileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Panama'nın Karayipler kıyılarındaki Guna Yala'da yerli Guna halkı yaşıyor. Eyaletin güneydeki Kolombiya sınırı ve uzun kıyıları uzun bir süredir kuzeye uyuşturucu sevkiyatı için kullanılıyor. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

panama vali özel araç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.